Voici six trucs et astuces pour commencer à investir en 2023

Bien que ces événements puissent créer de l'incertitude et augmenter les risques, il est important de se rappeler qu'ils peuvent également présenter des opportunités. Par conséquent, et pour aider les épargnants, Trade Republic a rassemblé 6 trucs et astuces pour ceux qui veulent commencer à investir en 2023 :

L'année 2022 a été financièrement difficile pour de nombreux Belges, et en 2023 les défis resteront exigeants. En général, investir dans un scénario de crise, de guerre et de changement climatique peut être difficile, mais avec une planification minutieuse et une diversification appropriée, il est possible de naviguer dans ces risques et de s'en sortir.

Il est important de répartir vos investissements sur une variété d’actifs, y compris les espèces, les actions, les ETF, les obligations et les biens immobiliers. Une façon d'y parvenir est d'investir dans des plans d'investissements programmés en ETFs, qui sont des fonds négociés en bourse gérés passivement qui suivent une liste particulière d'actifs. Cela peut aider à atténuer l'impact de tout événement moins positif et également à réduire le risque de perte.

Soyez exigeant sur la façon d'allouer les investissements et évitez de mettre de l'argent dans des actifs à la mode qui sont loin de votre compréhension. Ne pas pouvoir avoir confiance dans une entreprise ou un actif est le moyen le plus simple de prendre de mauvaises décisions. Ignorez le bruit, concentrez-vous sur les choses dans lesquelles vous pouvez expliquer pourquoi vous investissez et forcez-vous à continuer à apprendre si vous souhaitez vous développer dans des actifs nouveaux pour vous.

3. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et informations :

Il est essentiel de se tenir au courant et informé des développements économiques et politiques qui peuvent avoir un impact sur vos investissements. Cela peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à ajuster le portefeuille de placements au besoin. Soyez pointilleux sur les personnes que vous suivez, mais restez informé et, idéalement, faites vos propres recherches.

4. Choisissez un bon courtier :

Lorsque vous confiez votre épargne et vos investissements à un courtier, examinez d'abord les frais et les garanties. Payer des frais élevés et se faire arnaquer par les taux de change peut avoir un impact considérable sur la performance de votre portefeuille. En plus de cela, être en mesure d'être assisté rapidement en cas d'incident et d'avoir une expérience utilisateur et une apparence propres sont super pertinents.

5. Soyez patient :

Investir est un jeu à long terme. Bien qu'il soit naturel de se préoccuper des événements à court terme, il est essentiel de maintenir une perspective à long terme, de garder le cap et de rester cohérent.

6. Profiter des taux d'intérêt :

avec la hausse des taux de la Banque centrale européenne, inversant une tendance pluriannuelle de taux négatifs, l'épargne basée sur les intérêts est redevenue attrayante - pour la nouvelle génération d'investisseurs, c'est une nouveauté.

Un nombre très limité d'acteurs permettent à leurs clients de bénéficier de cette hausse des taux d'intérêt. Trade Republic est la première plateforme d'épargne à saisir l'opportunité de payer des intérêts sur toutes les liquidités non investies des clients. Avec un intérêt annuel effectif de 2 % par an pour tous les clients existants et nouveaux.