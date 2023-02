«Je n’ai jamais maltraité mes enfants», «C’est tellement injuste»: Poupette Kenza placée en garde à vue, elle répond à ses haters dans «TPMP» (vidéo)

Interpellée par une séquence la concernant dans « TPMP », l’intéressée a appelé Cyril Hanouna, avant de s’exprimer en direct sur C8 : « Je suis enfermée dans ma chambre depuis plusieurs jours, je ne regarde plus les réseaux ou ce qui se passe autour de moi. Je suis accusée de choses tellement dramatiques… En tant que maman bienveillante et aimante, je ne suis pas une maman parfaite. Je suis une maman qui a fait des erreurs mais je n’ai jamais eu de maltraitances envers mes enfants, je n’ai eu de négligences apparentes envers mes enfants. »

Et de poursuivre en tentant de démonter les accusations dont elle fait l’objet : « Toutes les vidéos qui ont été envoyées contre moi étaient hors contexte. Je pourrais expliquer les vidéos une par une. Là, mon combat, c’est pas les réseaux sociaux, j’ai un combat beaucoup plus important à mener, c’est le combat de ma vie, je n’en dirai pas plus. C’est tellement injuste… Ce n’est que diffamation. La manière dont vous m’assimilez à certaines choses me dérange fortement. »