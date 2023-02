Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est via un appel à l’aide lancé sur les réseaux sociaux début janvier que nous avions appris l’histoire de Gérald et Dylan Decker, un couple originaire d’Aubange et qui a traversé le monde pour aller chercher leur petit garçon, Noa. Rentrés il y a quelques jours chez eux à Aubange, les deux papas ont accepté de revenir sur les trois mois de calvaire vécus à Mexico pour obtenir le passeport de leur enfant.