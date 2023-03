L’incroyable ascension de l’Union Saint-Gilloise, qui affronte le Royal Antwerp ce jeudi soir sur Club RTL

L’Union Saint-Gilloise se qualifiera-t-elle pour la finale de la Coupe de Belgique ? L’équipe a tous les atouts pour y arriver, après avoir remporté le match aller 1-0. Un écart certes serré, mais c’est à portée de main. Avec, qui sait, un sacré exploit si le club remporte dans deux mois la finale, d’autant qu’il évolue aussi au plus haut niveau dans le championnat de Belgique, malgré deux défaites-surprises coup sur coup face au Standard et Westerloo. Mais on imagine que ces contre-coups les motiveront d’autant plus pour renouer avec la victoire ce jeudi et ainsi se relancer.

Et pourtant, l’Union évoluait encore en division 1B il y a seulement deux ans et n’a retrouvé l’élite du foot belge qu’à la rentrée 2021, après en avoir été absente pendant pas moins de quarante-huit ans. Car si l’équipe peut se targuer d’avoir remporté onze titres de champion de Belgique, c’était il y a bien longtemps, entre 1904 et 1935. Depuis des décennies, la lutte fratricide avec le Daring de Bruxelles qui a fait le sel de la mythique pièce « Bossemans et Coppenolle » n’était plus qu’un lointain souvenir, vestige d’une époque révolue. Mais si le Daring a disparu en 1973, l’Union a par contre réussi à renaître de ses cendres. Un come-back fracassant qui a coïncidé avec le rachat en 2018 par l’Anglais Tony Bloom, propriétaire du club de Premier League Brighton & Hove Albion. Depuis, rien ne semble pouvoir arrêter les joueurs dans leur fulgurante ascension.