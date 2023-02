Trois maisons en feu dans le centre de Momignies

Ce mardi, vers 15h45, les pompiers ont été appelés pour un incendie rue Chantrenne, dans le centre de Momignies. Le feu s’est propagé à trois maisons. L’une d’elles a dû être évacuée.

Une auto-pompe de Chimay, une auto-échelle et une citerne de la caserne de Beaumont ont été envoyés. Le SMUR est également sur place ainsi que la zone de police Botha qui met en place des déviations. Les maisons étant situées au bord d’une nationale, non loin de l’Adminstration communale et juste en face de l’école de la Croix, fort heureusement fermée en cette période de vacances.