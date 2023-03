«Raid Dingue»: quand notre cœur fait Boon

De retour ce soir à la télé avec Alice Pol dans « Raid Dingue », Dany Boon nous prépare aussi quelques surprises, et pas des moindres, pour les semaines à venir. Le roi de la comédie française intégrera en effet l’univers décalé de François Ozon dans « Mon crime », en salle le 15 mars, avec aussi Isabelle Huppert et Fabrice Luchini. On reste néanmoins dans le registre de la comédie policière, Dany, dans le rôle de l’architecte Palmarède, venant faire roucouler son plus bel accent… marseillais.

Lire aussi Dany Boon arnaqué de plusieurs millions d’euros: l’acteur pensait rénover son yacht et n’a pas vu venir la supercherie

Le 31 mars, les abonnés de Netflix retrouveront le comédien en inspecteur dans « Murder Party 2 », avec Jennifer Aniston.