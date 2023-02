Scène surréaliste à la prison de Huy: un drone a survolé le bâtiment... pour livrer un menu Quick à un détenu!

Une situation qui inquiète évidemment les syndicats, craignant des livraisons beaucoup plus dangereuses, comme des armes ou de la drogue.

« Des maladies »

Luc Monfort, délégué SLFP, dénonce par la même occasion une surpopulation carcérale endémique au sein de la prison de Huy. L’établissement compte actuellement 92 détenus, alors qu’il ne dispose que de 62 places. « Et comme nous sommes une maison d’arrêt (destinée aux personnes qui ne sont pas encore condamnées et qui sont en détention préventive NDLR), nous ne pouvons pas refuser les personnes placées sous mandat d’arrêt par le Parquet». Qui dit prison bondée, dit risque accru de propagation de maladies, comme la gale, les poux ou le Covid, pointe le syndicaliste. « On place des invididus potentiellement porteurs avec des détenus sains, pas le choix. »