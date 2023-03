«Amélie au pays des Bodin’s»: et un petit Bodin’s pour la route

C’est en quelque sorte un petit événement qui vous est proposé ce soir avec la diffusion d’« Amélie au pays des Bodin’s » ! Il s’agit du deuxième long métrage du duo comique créé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet il y a trente ans, et quasi invisible durant des années.

Si les Bodin’s, c’est 1,5 million de spectateurs, des Zénith sold out, 1 million de DVD vendus, et maintenant trois comédies, les deux premières sont passées totalement inaperçues à leur sortie. « Personne ne sait qu’elles existent, même nous ! » en rigolait le duo en interview, lors de la promotion des « Bodin’s en Thaïlande », au succès plus conséquent. « Ils ont été faits sans moyens. Le premier était inspiré de Strip-tease, l’émission de chez vous. On l’avait tourné en six jours ! Ce qui compte d’abord, c’est d’avoir une histoire à raconter, et les moyens de la réaliser », justifie Vincent Dubois. « Ça a pris du temps de trouver des producteurs prêts à miser sur nous ! »