Le 14 mai 2020, Sergio Conceiçao avait posté un message sur Twitter pour célébrer les 20 ans du deuxième et dernier scudetto de la Lazio, dont il a défendu les couleurs de 1998 à 2000 (et quelques mois en 2003). « Un jour inoubliable pour tous les Laziali et aussi pour moi : 18h04 il y a 20 ans, on a laissé exploser notre joie ! » L’ex-nº7 « biancoceleste » avait joint une photo d’équipe à son message commémoratif. On y voyait, entre autres, son compatriote, Fernando Couto, Sandro Nesta, Roberto Mancini, Diego Pablo Simeone, et lui, Sergio Conceiçao, en plein centre du cliché, avec la main d’un joueur à la chevelure couleur jais qui soutient son bras triomphant : celle de Simone Inzaghi, attaquant à sa première saison avec les « Aigles ».