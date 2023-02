Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques semaines, une maman désemparée nous contactait suite à la fermeture de la crèche de son enfant. L’établissement étant privé, il n’est pas subsidié, ni par la commune, ni par l’ONE, une situation qui n’était plus vivable pour la direction. Face à cette situation et au stress de se retrouver sans solution pour son enfant, cette maman ne comprenait pas que la crèche n’obtienne aucune aide : « Les crèches même privées devraient être subsidiées, encouragées et aidées par l’État et l’ONE », nous expliquait-elle.

En janvier, plusieurs repreneurs étaient intéressés de relouer les locaux, mais malheureusement, ces discussions n’ont pas abouti et le bâtiment est aujourd’hui en vente. « On garde un esprit collectif, et on ne s’arrête pas là pour trouver une solution », précise Delfine, qui coordonne le groupe de parents. Des discussions avec l’ONE sont d’ailleurs en cours pour mettre en place une solution qui convient à tous : enfants, parents et puéricultrices.