Élevage de saumons à Baelen: le responsable défend son projet et promet entre 40 et 50 emplois

Son objectif est d’offrir un produit de qualité pour la région et que la ferme de saumons puisse contribuer à améliorer la qualité de l’eau du ru de Baelen. Puis Cold Water affirme que l’objectif est clairement de penser local et non grande distribution.

« Cela fonctionne très bien là-bas et je pense que nous pouvons faire de même ici en Belgique, sur la commune de Baelen. L’objectif est de pouvoir aussi employer 40 à 50 personnes de la région. Il s’agira d’un produit de qualité au niveau de la consommation et on veut le faire connaître aux gens de la région. On veut que les gens locaux consomment du local et on veut arriver à les convaincre. »

La ferme à saumons de Lostallo, en Suisse. - Swiss Alpine Fish AG

Forages tests

Il reste néanmoins pas mal d’étapes à franchir avant que ce futur élevage de saumons ne voie le jour. Si l’enquête publique concernant l’autorisation de procéder à des forages tests est terminée, il faut voir si la Région acceptera de donner son aval. Une réponse est attendue en mai prochain. Si celle-ci est favorable, Cold Water fera une demande de permis unique qui pourrait être introduite en juin.

« Nous voulons pouvoir tester, dans des conditions d’exploitation réelles, l’impact qu’un élevage de saumons tel que nous le prévoyons aurait sur les couches d’eau souterraines et le niveau de l’eau. On ne veut pas se fier à des hypothèses ou des estimations. Si les résultats des tests ne sont pas à la hauteur des attentes, il est évident que l’on reverra le projet. Nous sommes néanmoins confiants car une pénurie d’eau n’est pas à craindre. L’eau pompée par notre ferme de saumons serait immédiatement réapprovisionnée. Et on ne veut pas non plus impacter les agriculteurs et les habitants qui pompent aussi de l’eau. Le pompage s’effectue dans une nappe phréatique qui n’est utilisée que par quelques entreprises et agriculteurs isolés. C’est pour cela que nous avons choisi ce terrain à Baelen, car la qualité de l’eau potable et ses quantités disponibles ne sont pas en danger. »