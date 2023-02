Prévention du suicide: devenez bénévole, «la tendance est à l’augmentation des appels, nous avons besoin de nouvelles personnes»

Nous évoquions voici quelques jours, dans le cadre du drame qui endeuille nos confrères de la RTBF, l’important travail du Centre de prévention du suicide (CPS). Un travail important de prévention et d’écoute, mais aussi un travail important dans le sens du nombre d’appels et de consultations.

Doublement en trois ans

« En 2022, le CPS a accueilli plus de 140 nouveaux patients (ayant des idées suicidaires ou étant endeuillés par un suicide), a donné plus de 1.800 consultations psychologiques pour accompagner la crise suicidaire ou le deuil après suicide. A noter que le nombre de consultations pour le deuil après suicide a pratiquement doublé de 2019 à 2022, et que les idées suicidaires sont fortement présentes chez les patients ayant perdu un proche par suicide. Ils sont de plus en plus nombreux et en forte détresse », détaille encore Mme Deseck.