KSTL: musique et gastronomie au château d’Argenteuil à Waterloo

Cette édition du 25 février sera la première, que les organisateurs espèrent, d’une longue série. Après un dîner sous une bulle, cuisiné par un chef étoilé, les participants seront amenés à arpenter les couloirs du château pour une nuit tout en musique.

La programmation promet d’ailleurs une soirée inoubliable avec aux platines, Cole Knight ancienne Victoria Secret, professeur de Yoga et résidente des plus grands festivals du monde, le héros musical national Nico Morano, l’italien Ivan Masa et bien d’autres noms. Différentes salles du château accueilleront le public jusqu’aux petites heures du matin, dans une ambiance électro inédite.