Guerre en Ukraine: le patron de Wagner accuse l’état-major russe de «trahison»

Ces déclarations de l’homme d’affaires Evguéni Prigojine marquent une escalade dans les tensions qui opposent son groupe Wagner à l’armée russe. Les tensions sont devenues de plus en plus visibles ces dernières semaines, alors que les forces russes tentent de s’emparer de la ville de Bakhmout (est). L’armée et Wagner revendiquent chacun des avancées en se contredisant parfois.

«Le chef d’état-major et le ministre de la Défense distribuent des ordres à tout-va demandant non seulement de ne pas donner de munitions au groupe paramilitaire Wagner, mais également de ne pas l’aider en matière de transport aérien», a grondé Evguéni Prigojine dans un enregistrement vocal publié par son service de presse sur Telegram. «Il y a une opposition frontale, qui n’est rien de moins qu’une tentative de détruire Wagner. Cela peut être assimilé à une trahison de la patrie, alors que Wagner combat pour Bakhmout, essuyant des pertes par centaines chaque jour», a-t-il ajouté.