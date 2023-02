Mauvaise nouvelle si vous comptez vous rendre aux JO de Paris: vos chances d’assister à ces compétitions baissent en flèche

Plusieurs sports, dont l’escrime, l’escalade et le skateboard, proposés depuis une semaine à la vente par packs de trois billets minimum pour les prochains JO de Paris qui débutent dans un an et demi, sont d’ores et déjà épuisés, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

« Ça part très bien, très fort. En moins d’une semaine, on a déjà des sports qui sont partis, mais seulement pour cette phase de vente », explique Paris 2024.