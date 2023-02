Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La construction du nouveau parking du site Chapelier, à Herve, a pris plus de temps que prévu. On avait annoncé son ouverture en octobre dernier, avant de parler de la fin de l’année 2022. Et cela a encore pris plus de temps car le parking ne sera opérationnel que début mars.