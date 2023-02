Après les travaux de rénovation, la Cathédrale de Liège envisage de se doter d’un grand orgue moderne

Les travaux de rénovation achevés, il ne manque plus qu'un véritable grand orgue à la Cathédrale de Liège. En effet, toutes les cathédrales de Belgique en possèdent un, sauf celle de Liège.

La volonté est donc d'en commander un nouveau, moderne, capable de jouer des compositions plus récentes (et non de faire du faux vieux néo-gothique).