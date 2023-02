La société Agribio d’Havelange, qui fabriquait du pain bio, en faillite: un ancien employé relance une nouvelle boulangerie à Fernelmont

Promouvoir une filière courte dans le secteur céréalier et maîtriser le pain, du champ à l’assiette. Voilà le défi que les fondateurs d’Agribio (et plus tard d’AgribioFarm, le pendant bruxellois), des agriculteurs d’Havelange, avaient à cœur de relever en 2000, via une coopérative spécialisée dans la transformation des céréales belges biologiques. Très vite, le concept séduit et les farines et pains produits dans l’atelier de Buzin se retrouvent dans tous les bons magasins bio. Les clients se multiplient. Pourtant, il y a quelques semaines, la faillite des deux sociétés, qui comptait une trentaine d’employés, est inéluctable… Le travail d’un plus de 20 ans s’écroule.