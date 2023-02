Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On dit souvent que Verviers n’est plus ce qu’elle était. Ce constat est particulièrement vrai rue Spintay. Alors qu’il y a quelques années, elle était florissante, dire qu’elle n’est que l’ombre d’elle même serait même un euphémisme. Il n’y a rien ou presque sur place. Et pourtant, c’est là qu’un courageux entrepreneur a décidé de lancer son bar.