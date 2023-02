Nouveau coup d’arrêt pour le projet d’ascenseur urbain à Dison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est le projet dont on parle depuis des années à Dison et qui n’a pourtant pas encore vu les premiers de travaux de démolition se réaliser. Le futur ascenseur urbain et la redynamisation du centre-ville dont la rue Albert 1er connaît un nouveau coup d’arrêt. Car le propriétaire d’une maison jouxtant les anciens garages Léonard ne semble pas enclin à laisser la commune en devenir propriétaire. Et cela retarde le début des travaux.