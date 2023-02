Saint-Josse: Zoé Genot (Ecolo) démissionne et laisse sa place à Rudolph Alexandre

« La rencontre avec la politique communale Tennoodoise a été un vrai coup de cœur : cette petite commune, avec une population si dynamique, avec tellement de défis et tellement d’opportunités. J’y ai mis énormément d’énergie depuis 2006. Les élections de communales 2018 ont permis aux écologistes tennoddois d’atteindre plus de 25 %, le groupe des conseillers communaux est maintenant fort de 9 membres. Il s’agit d’un groupe stable et expérimenté », poursuit l’écologiste.

Conseillère communale depuis 2006, Zoé Genot (Ecolo) a décidé de laisser sa place à Rudolphe Alexandre. « Je souhaite démissionner de mon mandat de conseillère communale pour permettre à un nouvel élu d’émerger. Il s’agit d’un excellent suppléant, Rudolphe Alexandre, militant investi de longue date. Et je reste à disposition des citoyens comme députée, et à disposition des verts de Saint-Josse pour pousser la liste en 2024 », annonce Zoé Genot dans un communiqué.

Dès le prochain conseil communal, Rudolph Alexandre prêtera serment comme conseiller communal. « Je travaille actuellement dans le secteur médical et je suis actif à différents niveaux dans des coopératives. Devenir conseiller communal me permettra de mettre en avant des idées qui profiteront aux Tennoodois, avec une préférence pour les secteurs économiques et culturels. Mon engagement c’est travailler au conseil pour soutenir l’ensemble des citoyens dans leur projet et les aider à passer outre les difficultés. Et enfin redonner de la fierté aux gens d’habiter Saint-Josse, car c’est une chouette commune. »