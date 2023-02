Plusieurs restaurants de la province de Luxembourg auréolés par Michelin d’un «Bib Gourmand»

Cette distinction est remise aux restaurants qui allient cuisine de qualité et prix serrés, et qui proposent donc un trois services au prix d’environ 45 euros. Selon le directeur de la Sélection des Guides Michelin au Benelux, Werner Loens. «En plus de nous régaler au quotidien, ces tables réussissent la prouesse, dans un contexte économique difficile, de concilier cuisine de qualité et additions mesurées».

Quatre luxembourgeois

La majorité des nouvelles adresses se situent en Wallonie : «La Marelle Café» à Blaregnies, «Vilain» à Charleroi, «Durbuy Ô» à Durbuy, «Les coudes sur la table» à Embourg, «Le Saint-Michel» à la Roche-en-Ardenne, «Le cabochon» à Liège, «Les 4 saisons» à Marche-en-Famenne, «Le val d’Heure» à Montigny-le-Tilleul, «L’Espièglerie» à Namur et «Pluriel» à Transinne. Le Grand-Duché du Luxembourg se voit doté d’un nouveau «Bib Gourmand» avec «Bazaar», situé dans la capitale.