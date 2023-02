Des photos de magasins vides dans le centre-ville de Liège déchirent les commerçants: les réseaux sociaux s’enflamment

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur ces clichés, plus de 55, la Cité ardente semble morte, transformée en un véritable désert de commerces. Volets baissés, panneaux « à louer », ou « déstockage », ces magasins fermés, un peu partout dans Liège, doivent être le symbole d’un centre-ville en très grande difficulté.

Dans cette publication Facebook, le Mimosa dénonce une ambiance délétère et explique pourquoi il ferme « alors que son concept fonctionne » : « On ne voit plus la vie en rose à Liège et ce n’est malheureusement que le début… Quelques photos pour vous illustrer le chemin (très court) que j’emprunte pour me rendre au sein de mon établissement. Sachant que j’ai la chance de ne pas avoir les travaux du tram à proximité… Beaucoup de courage aux commerçants qui résistent tant bien que mal ! », peut-on lire.