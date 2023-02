Décès de l’avocat Sébastien Courtoy: voici ce que ses détracteurs ne vous diront pas sur lui…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il avait sa propre morale et un grain de folie. Il était passé maître dans l'art de la provocation et il avait fait de l'irrévérence sa marque de fabrique. C'était un plaideur à l'intelligence hors norme et un homme au grand cœur. Voici ce que ses détracteurs ne vous diront pas sur lui...