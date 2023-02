Attention à la nouvelle technique de fraude à la carte bancaire: les voleurs se déplacent même chez leur victime!

Les victimes reçoivent un appel téléphonique présumé de leur banque. Un soi-disant employé prétend qu’une transaction frauduleuse a eu lieu sur leur compte bancaire. Et les informe que quelqu’un va venir rapidement chez eux, pour résoudre directement le problème.

Un peu plus tard, quelqu’un se présente effectivement chez eux. Il demande la carte bancaire de la victime et fait des manipulations, probablement avec un lecteur de carte et via PC banking.