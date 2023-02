La fête dans les rues pour le carnaval de Charleroi ce mardi: toutes nos photos!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le soleil de ce mois de février est la cerise sur le gâteau : les sourires sont sur tous les visages, en attendant le début du cortège, sous une pluie de confettis. « Ça fait vraiment beaucoup de bien », nous dit Gisèle, une fidèle du carnaval carolo. « C’était terrible ces années sans carnaval à cause du Covid. Je suis très contente, en plus, il y a du soleil ! Que demander de plus ? »

Pauline Schumacker

C’est le sentiment général, d’ailleurs : l’envie de faire la fête est toujours bien présente, et ça fait du bien, de sortir de l’hiver !