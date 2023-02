Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis bientôt trois mois l’éclairage public est coupé en région du Centre entre minuit et 5h du matin, afin de faire des économies sur les dépenses énergétiques. Ensemble, les communes espèrent faire ainsi 1,4 million d’euros. Même si certaines nuits font exception, comme lors des réveillons de Noël et Nouvel-An, ou des festivités folkloriques (soumonces, carnavals etc.)