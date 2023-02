Coup de gueule des profs de l’École Polytechnique de Herstal: «Se garer avec les travaux est un parcours du combattant, trouvez-vous des solutions!»

« La situation devient tout bonnement impossible, il faut que des solutions soient trouvées rapidement. On n’en peut plus ! » Charlotte Aquila (33 ans) est professeur de français à l’École Polytechnique de Herstal. Aujourd’hui, elle prend la parole en tant que ‘représentante‘ pour l’ensemble de ses collègues. Ces enseignants sont à bout, disent-ils, du problème de stationnement auquel ils doivent faire face chaque jour depuis la rentrée de janvier. De nombreux accès sont bloqués. - Pierre Neufcour

Il faut dire qu’il n’est pas simple de se garer, pour l’heure, dans ce quartier herstalien. Les travaux de mise en double-sens et de création du rond-point pour la N671 ont atteint le boulevard Albert 1er, rendu désormais inaccessible. La place Licourt est totalement éventrée et le parking de l’église n’est plus d’actualité non plus. Dans les rues adjacentes, c’est l’utilisation du disque bleu qui est d’application pour une durée de 2 heures maximum. En cas de dépassement, c’est la société privée Indigo qui se charge des procès-verbaux.

La place Licourt est aussi en travaux. - Pierre Neufcour

« Entre les gens de chez nous, ceux de l’Ipes juste à côté, mais aussi de l’école voisine et des riverains, autant se dire que ça devient un vrai parcours du combattant pour réussir à se garer le matin. Cela représente des centaines de personnes au final », explique l’enseignante. « Et toutes les zones de stationnement en rue se font avec un disque. On s’en sert, évidemment, mais avec 2h, en tant que prof, impossible pour nous de sortir en permanence pour aller le changer ! Conclusion, on se prend des P.-V. en permanence, à 25 euros la journée, ça commence à bien faire », s’insurge-t-elle. « On a contacté le syndicat, qui nous dit ne pouvoir rien faire, si ce n’est qu’on s’achète une carte de riverains… à genre 200 euros l’année. Il n’est pas normal que ce soit à nous de payer pour venir travailler. On ne vient pas faire du shopping ici mais pour bosser ! Tout ce qu’on nous dit, c’est de trouver des places sur les parkings des commerces… » On se gare comme on peut, au risque de... - Pierre Neufcour Un appel au secours Contactée par nos soins, la Ville de Herstal explique qu’elle avait bien averti l’École, dépendante de la Province, de la problématique à venir, bien avant que les travaux de réhabilitation de la Nationale ne s’entament. Il ne s’agit aucune, ici, d’une modification de sa politique de stationnement ni même de celle d’Indigo. En pareil cas, c’est donc à la Province de s’assurer de l’encadrement de son personnel. De sources vérifiées, diverses pistes auraient d’ailleurs été suggérées aux autorités de l’établissement, comme de potentielles solutions temporaires. Il était notamment question du parking situé rue Derrière Les Rhieux, ou encore celui du supermarché Dogan. D’un côté comme de l’autre, ces idées n’ont -pour l’heure- pas abouti. Charlotte Aquila. - DR