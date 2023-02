L’AFSCA veut expulser ou euthanasier les deux chiens de Benoît d’Ans: «Je dois trouver une solution pour jeudi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Benoît Malherbe est un osthéopathe bien connu à Liège dans le domaine du sport. Il a acheté à une dame marocaine, pour l’anniversaire de sa fille en novembre dernier, deux chiots de berger venus du Maroc.

« Je ne savais pas malheureusement qu’ils étaient entrés illégalement sur le territoire belge et je les ai adoptés en toute bonne foi. Je suis allé chez le vétérinaire pour les faire ausculter le 1er décembre dernier et il a constaté que ces chiens étaient vaccinés et pucés mais qu’il leur manquait un vaccin important contre la rage. »