«C’est un escroc! Il profite du malheur des gens»: Huseyin et d’autres Carolos dénoncent l’attitude de l’influenceur Dylan Thiry qui les a rejoints en Turquie après le séisme (vidéo)

« C’est un escroc ! Il profite du malheur des gens. » Huseyin Cinar, 32 ans, parle en des termes peu élogieux de l’influenceur luxembourgeois Dylan Thiry. Le candidat de télé-réalité a participé aux émissions Koh-Lanta, La Villa des cœurs brisés ou encore Les Princes et les Princesses de l’amour. L’influenceur est parti en Turquie après le séisme qui a frappé le pays, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les vidéos qu’il a partagées en ont choqué plus d’un.