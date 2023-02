Plutôt paiement en espèces ou par carte bancaire? Voici les habitudes des Belges lors de leurs achats

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’impact de la crise sanitaire a sans doute influencé ce bilan. C’est le courtier en assurances HelloSafe Belgique qui a ainsi scruté le marché des transactions financières entre 2019 et 2022.

Résultat : les Belges paient de moins en moins en espèces, seulement 45 % des achats ont été payés en liquide en 2022, contre 58 % en 2019.

« Au cours des trois dernières années, on remarque une hausse de 33 % de l’utilisation de la carte bancaire chez les Belges », précise HelloSafe. « La carte présente aujourd’hui des avantages comme une traçabilité sans faille, un archivage de l’historique d’achat et un moyen électronique sécuritaire. Il en découle que de plus en plus des gens considèrent ce moyen de paiement comme plus fiable. »