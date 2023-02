La Nuit du Feu s’invite en mars à Ham-sur-Heure et Farciennes: les jongleurs du feu et les décors pyrotechniques vous mettront des étoiles dans les yeux

La tournée de Fragmenta, un spectacle promenade inscrit sous le signe du feu, s’arrêtera à deux reprises dans la région de Charleroi : le 4 mars au château d’Ham-sur-Heure et le 11 mars dans le parc et les étangs, situés à l’ombre du château de Farciennes.

Orchestré par la société Art&Smile Event, cet événement met en scène le patrimoine historique et architectural de Wallonie par le biais de scénographies enflammées. Au programme un spectacle de 50 minutes qui se jouera sur deux scènes, pour permettre au plus grand nombre d’y participer en toute sécurité. Une douzaine d’artistes de la compagnie Pyronix s’illustreront dans le cadre de cette Nuit du Feu. Ces jongleurs de feu virtuoses revisiteront l’histoire et vous feront découvrir des lieux d’exceptions.