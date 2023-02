Athlétisme: vingt-quatre Belges à l’Euro en salle d’Istanbul

Dix-sept athlètes avaient réussi les critères individuels pour aller à Istanbul mais trois d’entre eux ont renoncé : Kevin Borlée (400 m), mais qui courra le 4 x 400 m, Elise Vanderelst (1.500 m) et Nafi Thiam (hauteur), qui s’alignera toutefois sur pentathlon, comme elle l’a fait savoir lundi, et où elle défendra son titre de 2021.

La Ligue belge d’athlétisme a arrêté ce mardi sa sélection pour l’Euro indoor d’Istanbul (2-5 mars). Elle comprend 24 athlètes, dont 3, qui figurent dans le groupe des Tornados (Christian Iguacel, Kevin et Dylan Borlée), ne disputeront pas d’épreuve individuelle. C’est 8 de moins qu’il y a deux ans à Torun (Pologne).

Sept athlètes ont été « repêchés » via le système du ranking « Road to Istanbul », destiné à compléter les listes de départ. La LRBA exigeait cependant une place dans le top 18, une demande remplie par Isaac Kimeli (3.000 m), Thomas Carmoy (hauteur), Helena Ponette (400 m), Camille Laus (400 m), Lisa Rooms (3.000 m), Anne Zagré (100 m haies) et Jolien Boukwo (poids).

Cette dernière, qui occupe la 18e et dernière place qualificative dans sa discipline, sera la seule néophyte du groupe alors qu’elle a déjà 29 ans. Mais au vu de sa saison, où elle a amélioré à trois reprises le record de Belgique pour le porter à 17,87 m, sa place est entièrement méritée, ce qui n’est peut-être pas le cas de tout le monde…

Pour le relais, Jacques Borlée a retenu cinq hommes alors qu’il aurait pu en prendre un sixième, dès l’instant où deux des Tornados – Alexander Doom et Julien Watrin – courront le 400 m individuel. Mais Jonathan Sacoor était vraiment hors-forme et comme la course se jouera sur une finale directe, les risques sont limités.

Les Tornados figureront, comme toujours, parmi les principaux fers de lance de l’équipe et joueront le podium. Les autres chances de médaille viendront de Nafi Thiam et Noor Vidts (pentathlon), Alexander Doom (400 m), Eliott Crestan et Tibo De Smet (800 m), Ben Broeders (perche), voire Robin Hendrix ou Isaac Kimeli (3.000 m).

LA SÉLECTION BELGE

Hommes. Dylan Borlée (4 x 400 m), Kevin Borlée (4 x 400 m), Ben Broeders (perche), Thomas Carmoy (hauteur), Eliott Crestan (800 m), Ismaël Debjani (1.500 m), Tibo De Smet (800 m), Alexander Doom (400 et 4 x 400 m), Robin Hendrix (3.000 m), John Heymans (3.000 m), Christian Iguacel (4 x 400 m), Isaac Kimeli (3.000 m), Michael Obasuyi (60 m haies), Aurèle Vandeputte (800 m), Julien Watrin (400 et 4 x 400 m).