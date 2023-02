Guerre en Ukraine: un navire russe repéré au large des côtes belges en novembre, «nous ne devons pas être naïfs», selon Van Quickenborne

Ne pas être naïfs

« Nous ne connaissons pas les motivations précises de ce bateau russe, mais nous ne devons pas être naïfs non plus », estime le ministre. « Surtout si son comportement est suspect et qu’il navigue à proximité de notre parc éolien, de gazoducs et câbles sous-marins ainsi que d’autres infrastructures critiques. » Dans un communiqué, Vincent Van Quickenborne a assuré prendre les mesures nécessaires pour sécuriser ces infrastructures.