Les chapeaux à plumes étaient de sortie dans la cité du Gille (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

El Bon Dieu est-il toujours Binchou ? A voir les mines réjouis des milliers de carnavaleux dans une ambiance bon enfant, on peut l’assurer ! Cette édition 2022 est assurément une édition qui marquera les esprits aiguisés par deux années d’attente. Les festivités du carnaval de Binche ont repris leurs droits en 2023 après deux annulations en raison de la crise sanitaire.

Une édition record de l’événement folklorique en termes d’engouement et de participation. Le mardi gras, jour J du carnaval de Binche, les Gilles martèlent le pavé de la cité dès l’aurore, moment du ramassage des Arlequins, des Marins, des Paysans et autres Pierrots au son du tambour et du fifre jouant « l’Aubade matinale » jusqu’au lever du jour.

Une fois constituées et après un consistant petit-déjeuner servi au champagne, huîtres et saumon fumé, les Gilles, arborant leur masque de cire ont été accueillis à l’Hôtel de Ville par les autorités communales pour la remise des médailles aux jubilaires.

L’après-midi et en soirée, les gilles battent le pavé avec rythme au son du tambour pour le cortège avec un rondeau sur la Grand-Place. Le moment tant attendu par des milliers de spectateurs agglutinés sur les abords. Ce soir rendez-vous pour le cortège du soir à 20h et le grand feu d’artifice vers 21h30 qui clôturera le carnaval 2023.

Voici toutes nos photos et vidéos :