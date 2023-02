Stages de vacances scolaires: des craintes pour Pâques, «il faudra vérifier que toutes les demandes des familles ont pu être rencontrées»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les nouveaux rythmes scolaires et le passage à deux semaines de vacances au Carnaval et à la Toussaint ont-ils une influence néfaste sur les activités organisées ? La Ligue des Familles a mené l’enquête auprès de 18 opérateurs de stages, plaines et autres centres de vacances, en Wallonie et à Bruxelles.

Inquiétudes

« Ils s’adaptent globalement bien au nouveau calendrier : environ deux structures sur trois proposent deux semaines d’activités au lieu d’une. C’est rassurant mais il faudra vérifier que toutes les demandes des familles ont pu être rencontrées », écrit Damien Hachez, l’auteur de l’étude. « Il n’y a pas de problème majeur, mais plutôt des inquiétudes ou des réalités locales. »