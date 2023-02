Un papa en colère après sa commande au McDonald’s: «Je n’étais entré que pour deux McFlurrys et un milkshake»

Un père de deux enfants était furieux. Pourquoi ? Car il a été obligé d’attendre huit minutes pour sa commande chez McDonald’s.

Lundi, l’homme avait emmené ses deux enfants au McDo, dans le West Yorkshire, pour qu’ils se régalent… Mais ce moment père enfant s’est transformé en moment désagréable. L’homme de 46 ans, avait commandé deux McFlurrys et un Milkshake. Si sa commande est censée être rapide, il a été dépassé par une flotte de livreurs de Deliveroo, Just Eat et Uber Eats… Et cela ne lui a pas plus !