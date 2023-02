René, 66 ans, a trouvé la solution pour économiser sur ses factures d’énergie: «Et cela sans sacrifier le confort»

« Le four a la plus forte consommation en veille : 40 watts, et ce uniquement pour l’électronique et l’horloge. Notre téléviseur OLED et son décodeur ont la deuxième plus grande consommation en veille : 18 watts. Si nous éteignons le four uniquement la nuit, nous pouvons économiser 105 euros par an. Si nous éteignons également la télévision et le modem la nuit, le bénéfice est de 152 euros par an. »

Pour éteindre ses appareils, René utilise des smartplugs, dont le coût à l’unité est d’environ 20 euros. Relié au téléphone, il peut éteindre et allumer ses appareils en un clic.

René a aussi baissé la température moyenne de sa maison d’un degré. Et il a également ajusté la température de l’eau de la chaudière. Prudence cependant, car une certaine température minimale est obligatoire pour « tuer les éventuelles bactéries présentes dans les tuyaux ». Ils ont aussi troqué la baignoire pour une douche.