Vidéo de la honte à la sortie de l’école en Belgique: une adolescente rouée de coups pendant que d’autres filment, une enquête a été ouverte

Les circonstances exactes ne sont pas encore claires, mais pour l’instant, il s’agirait d’un conflit au sein d’un groupe d’adolescentes qui a dégénéré, comme le relate le Nieuwsblad. Cette bagarre aurait eu lieu entre des élèves de l’école St Martin. Une élève reçoit un coup de pied à la tête alors qu’elle est allongée sur le sol. D’autres jeunes sortent leurs smartphones, filment la scène en commentant… Et personne n’intervient.

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit une violente bagarre entre deux jeunes. La violence des faits a choqué, une personne a interpellé la police du Limbourg qui a décidé de mener une enquête. Une plainte a été déposée.

« Cela n’est pas acceptable », dit le directeur de l’école dans un courrier adressé aux parents d’élèves, concernant le fait que tout a été filmé et diffusé les réseaux. « Il est normal qu’il y ait des conflits lorsque les enfants grandissent. Mais il faut faire preuve de respect. Nous consacrons beaucoup d’efforts à la prévention, en apprenant aux enfants comment gérer les médias sociaux. Avec ce message, nous voulons communiquer ouvertement et sensibiliser les gens. Pour cela, nous avons des procédures scolaires et disciplinaires internes. Nous allons gérer cela de manière privée », conclut-il.