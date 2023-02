Terrible mésaventure pour un Bruxellois victime d’une fraude à la carte de crédit, 5.000 euros lui ont été volés, il se retrouve démuni: «Désormais j’irai chercher ma carte en agence»

C’est la situation que personne ne souhaiterait vivre. Un Bruxellois d’une trentaine d’années a été victime d’une fraude à la carte de crédit. Il avait commandé une carte Mastercard Gold une première fois chez BNP Paribas Fortis. Petit problème : il ne reçoit ni cette carte, ni la deuxième qu’il a commandée ensuite, rapportent nos confrères de RTL Info.

Inquiet, il apprend par la banque « qu’elle avait été utilisée, quasiment à hauteur de sa limite », soit près de 5.000 € dépensés ! BNP Paribas Fortis ne peut rien faire dans ce genre de situation. Il porte donc plainte auprès de la police et fait une réclamation sur macarte.be, le site de Wordline. La suite n’est qu’un ascenseur émotionnel pour lui : dans un premier temps, on lui annonce que les 5.000 € seront remis sur son compte et finalement… non, on lui refuse de remettre l’argent. « Sur le moment, la pilule est très difficile à avaler », confie-t-il. C’est une affaire où il ne se retrouve plus.