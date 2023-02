Marie Gillain OU le plaisir fou des «Choses simples»

L’actrice liégeoise Marie Gillain est partout ! À l’affiche de trois films en moins de trois mois, l’inoubliable Véro de « Mon père, ce héros » se sent en plein renouveau et ça se voit !

Le lien qui se tisse entre les personnages de Lambert Wilson et Grégory Gadebois. Le premier est hyperactif et au bord du burn-out et le second beaucoup plus serein mais en manque de relations sociales. Et puis, ce personnage de Camille, qu’on voit un peu moins mais qui va créer un lien entre ces deux hommes. C’est un film qui fait vraiment du bien en cette période. Il invite à prendre un peu de hauteur, souffler et se poser les questions fondamentales de nos liens avec ceux qui nous entourent.

Pour trouver mon équilibre, j’ai besoin d’avoir les deux. D’une part mon métier d’actrice, que je trouve trépidant et qui m’amène à voyager et rencontrer des gens très différents. Et d’autre part, quelque chose de bien plus ancré. Je viens de la campagne et ça ne s’oublie pas. J’ai grandi dans une famille où on aime énormément marcher, par exemple. Donc voir du pays pour s’oxygéner, ça va de soi. J’y arrive plus facilement que Lambert Wilson dans le film en tout cas (rires) !

Quel est votre refuge pour changer d’air ?

La complicité que j’ai avec mes enfants. J’ai deux filles. La grande a 18 ans et la petite 13. La deuxième est donc en pleine adolescence, un âge où les parents sont tout sauf la priorité (rires). Mais avec la plus grande, j’ai un réel plaisir à vivre des moments mère-fille. C’est merveilleux de prendre le temps de la regarder, de réaliser qu’on a fait pousser une jeune adulte avec qui je peux partager de jolis moments. Mais il n’y a pas que mes filles. J’ai ma belle famille recomposée avec les enfants des uns, des autres, les ex, les nouvelles, les nouveaux… C’est un joyeux bordel hyperchaleureux !

On vous a vue récemment dans le téléfilm « À la folie », où vous jouiez une femme en relation avec un pervers narcissique. Avez-vous eu beaucoup de retours suite à la diffusion ?

Plein ! C’était émouvant mais aussi intimidant. Tout d’un coup, une femme vient vous voir et vous dit qu’elle s’est reconnue dans l’engrenage toxique qu’on a mis en images. Ce ne sont pas de simples conversations mais de vraies confidences. Ça permet de réaliser à quel point c’est important de faire des films avec un impact. Des histoires déplaçant un peu les lignes et permettant aux femmes et aux hommes victimes de ce type de relations nocives de se sentir moins isolés.

Les cinéastes français parlent souvent de votre « grain de folie belge ». Comment interprétez-vous cette remarque ?

Je pense en effet que notre fantaisie découle de nos origines. Déjà, le pays est coupé en deux ! Mais il est tellement petit que beaucoup de courants artistiques très différents s’y croisent. La bédé, la peinture, la musique… Pour ma part je suis liégeoise en plus d’être belge ! Tchantchès et Nanesse sont quand même deux personnages symboliques de la ville et ils sont remplis d’autodérision. J’ai grandi avec cette marche à suivre. L’idée qu’il faut faire les choses avec cœur et passion mais sans se prendre trop au sérieux.

Votre actu ciné semble en plein redémarrage. Vous confirmez ?

Je pense que la lumière n’existe pas sans l’ombre. Les moments de recul sont très constructeurs pour revenir. Être comédien, c’est comme entretenir un petit feu sacré, appelé à grandir à certains moments d’une vie. Il ne faut juste pas que la flamme s’éteigne complètement.

Quel est le rôle dont on vous parle le plus souvent ?