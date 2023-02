Séismes en Turquie et en Syrie: des dizaines d’avocats déposent plainte contre Erdogan

Outre le chef de l’État, des ministres, des gouverneurs et des entreprises de construction sont également accusés d’homicides par négligence et d’abus de pouvoir, entre autres.

De grands débats

Le nombre élevé de victimes a suscité de vifs débats en Turquie. L’opposition accuse notamment le gouvernement de ne pas avoir suffisamment investi dans les mesures de précaution et dans des constructions parasismiques. Le gouvernement ne l’a pas non plus convaincue par sa réaction apportée à la crise.