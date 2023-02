Il faut optimaliser les quinze minutes de la mi-temps : c’est notre coin du tacticien

Cela se bouscule dans votre tête : trop de questions, peu de réponses, et le stress monte... Vous craignez que cette mi-temps ne soit pas aussi efficace qu'elle devrait l'être et l'arbitre sifflera la pause là-dessus. Quid pour la suite ? Je vous rassure : cette situation, chaque entraîneur l'a vécue, peu importe le niveau ou la catégorie. Elle est très frustrante.

Eh bien, on va y remédier ensemble… Je vous propose de vous donner des clefs ou plutôt vous expliquer comment je fonctionne. Je n’ai pas la science infuse mais j’espère que cela vous aidera.

Cela se passe pendant le repos. Vous devez alors vous concentrer sur l'essentiel. C'est un instant privilégié avec votre équipe. Durant le match, vous ne pouvez en effet pas vous adresser à toute votre équipe. Les quinze minutes de la mi-temps, c’est peu et c'est beaucoup. Il faut donc les optimaliser.

Je vous propose une chronologie de base : retour au vestiaire à peu près quatre minutes, retour au calme trois minutes, et vous passez ensuite aux consignes collectives et individuelles. Cela va vous prendre cinq minutes avant de retourner sur le terrain (une minute). On fait éventuellement de la réactivation physique avec activation dynamique durant les deux minutes qu’il reste...