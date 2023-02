Une dernière journée douce avant l’arrivée de l’air polaire sur la Belgique: voici les prévisions météo, alerte sur une partie du pays

Un avertissement sur la Belgique Ce n’est qu’une partie du pays qui est concerné par cet avertissement au brouillard. Ce matin, jusque 9h, les provinces d’Anvers et de Limbourg sont placées en alerte jaune à cause d’une visibilité réduite à moins de 500m en de nombreux endroits. de videos

La météo du jour A l’avant d’un front froid sur les îles Britanniques, de l’air instable situé dans les hautes couches de l’atmosphère circulera sur nos régions depuis le sud et pourra conduire à quelques ondées. Dans les plus basses couches, de l’air assez humide pourra être encore à l’origine de brume ou de brouillard local ce matin. Le front froid transitera ce soir et cette nuit sur le pays. Mercredi sera encore doux mais jeudi, de l’air polaire plus frais s’en suivra, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

Le ciel virera totalement au gris dans l’après-midi avec de la pluie sur l’ouest et des averses sur l’est. Le mercure grimpera jusqu’à 9ºC au littoral et 14ºC en Région liégeoise et en Campine, sous un vent faible voir modéré qui soufflera d’abord au sud, puis à l’ouest.

La pluie s’installera pour la nuit, alors que la brume fera son retour. Le vent faible d’ouest balayera la Belgique où les minima ne dépasseront pas les 4 à 8ºC. Peu de variations pour jeudi matin, si ce n’est que la pluie se fera plus rare. Les nuages et la brume seront encore bien présents et le thermomètre oscillera entre 8 et 10ºC. Le vent sera faible et variable.