Avec le PS VR2, Sony continue de parier sur la réalité virtuelle

« Nous pensons que c’est le bon moment pour proposer un nouveau casque, plus abouti technologiquement, en nous appuyant sur les retours d’expérience de notre premier modèle », affirme Nathalie Dacquin, directrice marketing de PlayStation en France

Une fois sur la tête, le PS VR2, avec son design futuriste, est plus léger que son prédécesseur et affiche des images plus fines et plus fluides. Les nouvelles manettes, en forme de poignées, sont également simples à manipuler.