Deux élues MR portent plainte pour injure publique avec constitution de partie civile

La démarche vise à envoyer un signal aux internautes qui s’en prennent aux personnalités publiques, notamment féminines.

Marie-Christine Marghem (MR), députée fédérale et ancienne ministre de l’Énergie, a porté plainte avec constitution de partie civile contre un internaute utilisant un pseudonyme, qui a publié un montage «injurieux et calomnieux» pour l’ex-ministre, explique son avocat Me Quentin Van den Eynde.