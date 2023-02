«Mais pourquoi mon internet est-il si lent?»: on vous explique tout

Quel est l’opérateur proposant la connexion la plus rapide en Wallonie ? Eh bien sachez qu’en 2022, et pour la deuxième année consécutive, c’est VOO qui obtient les meilleurs résultats selon nPerf. La société française a primé l’opérateur sur base de 47.000 tests effectués, de manière volontaire, via son application. « On établit un score en fonction d’une pondération de trois performances. La formule exacte est privée pour éviter que les opérateurs ne puissent influencer leur score », nous explique Anthony Saffroy, son directeur, de passage en Belgique pour remettre l’Award à Edouard Rodriguez, nouveau CEO de VOO. Un score général qu’il convient de décomposer. VOO obtient les meilleurs résultats pour le débit descendant (la vitesse pour télécharger) et la latence (le temps de communication avec le réseau). Pour le débit montant (temps pour uploader), c’est Proximus qui reçoit le meilleur bulletin.

Des interférences La meilleure connexion ne vous met cependant pas à l’abri de lenteurs. La qualité de votre Internet peut être impactée par d’autres facteurs. « Il y a deux explications possibles : un problème matériel ou le partage de la bande passante. » Si votre PC est vieillissant, que vous accumulez les fichiers et qu’il n’est pas nettoyé, la machine va saturer. Et rendre les temps de téléchargement plus longs !

Idem si un grand nombre de personnes se connectent en même temps. « Souvent, les gens oublient que la bande passante, donc le débit théorique, est divisée ». Pour faciliter la compréhension, comparons la bande passante à une route à deux bandes et le débit à des voitures : plus il y en a, plus il y aura de ralentissements. « Il y a des heures creuses et des heures de pointe aussi pour Internet. S’il y a énormément de personnes qui se connectent en même temps, les débits fournis par les opérateurs vont forcément diminuer. »