Carlo Ancelotti encense Vinicius après son doublé contre Liverpool en Ligue des champions: «Le joueur le plus décisif du monde»

Nouvelle folle remontée pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti en Ligue des champions ce mardi. Menés 2-0 à Anfield, les Madrilènes ont renversé totalement les Reds pour s’imposer 2-5 grâce notamment à un doublé de Vinicius Jr.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a chaudement félicité ses joueurs et à commencer par l’ailier brésilien. Ainsi, l’entraîneur italien a déclaré à l’issue de la rencontre : « Vinicius est actuellement le joueur le plus décisif du monde, a lâché le coach italien. Il n’y aucun autre joueur avec une telle consistance. En ce moment, c’est le plus décisif. J’espère qu’il va continuer comme ça ». Avec 18 buts et 9 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Flamengo est l’un des artisans de la saison du Real Madrid.