«Une pagaille défensive»: deux légendes de Liverpool se lâchent après la lourde défaite des Reds en Ligue des champions contre le Real Madrid

Grosse désillusion pour Liverpool après la défaite en Ligue des champions contre le Real Madrid. Alors qu’ils menaient 2-0 à domicile, les Reds ont vu le Real Madrid renverser totalement la situation. Et cette défaite laisse un goût de trop peu en Angleterre. Si bien que plusieurs joueurs légendes du club sont montés au créneau.

Jamie Carragher analyse comme suit : « Liverpool, en ce moment et depuis le début de la saison, est une pagaille défensive absolue. Le milieu de terrain n’a plus l’énergie, les attaquants ne pressent pas ou n’ont certainement pas la cohésion qui était là avant avec Firmino et Mané. Cette défense ne peut pas faire face car pendant des années, ils ont eu un front de six joueurs devant qui a probablement travaillé plus dur et plus intelligemment que n’importe quelle autre équipe du football mondial. Et maintenant que ce n’est plus le cas, tout s’est complètement effondré. »