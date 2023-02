«Excès d’arrogance», «Elle va se faire éjecter»: une candidate de «Koh-Lanta, le feu sacré» exaspère déjà les internautes, et c’est une Belge!

Ce mardi 21 février, TF1 lançait sa nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Ce retour signe le pire démarrage pour le jeu d’aventure présenté par Denis Brogniart, avec un peu moins de 4,2 millions de téléspectateurs (19 % de parts de marché). En 2022, ils étaient 4,5 millions, contre 5,6 millions en 2021, la fameuse saison des légendes et ses polémiques.

Les téléspectateurs découvraient donc les 20 candidats de « Koh-Lanta, le feu sacré ». Et autant dire que certains se sont déjà fait remarquer. C’est le cas de la Belge Helena, qui se décrit comme une « source d’inspiration », et que vous retrouverez en interview dans votre Ciné-Télé-Revue ce jeudi 23 février, tous comme les deux autres compatriotes de la saison, Emin et Elodie.